تراند اليوم : سما المصري تعرض لحمها وقلة الأدب – فيديو

تحاول الرقاصة المصرية سما المصري تسليط الضوء عليها دائمًا من خلال عرض لحمها للكثيرين خصوصًا هؤلاء الذين يعانون من كبت جنسي في المجتمعات العربية.

لا تهتم لكل التعليقات الجنسية والمسيئة التي تحظى بها مع كل فيديو مثير وجريء تنشره ضاربة بعرض الحائط التقاليد والعادات العربية المحترمة والراقية في آن.

نشرت فيديو ارتدت فيه قميص النوم الأحمر وعرضت لحمها ورقصت بطريقة مقرفة للغاية، لتشجع فقط المهووسين جنسيًا بالدخول إلى صفحتها لأنها ستطل ببث مباشر وتتحدث معهم.

العالم لا يهمه سما المصري وحركاتها “الصبيانية” بوجود فيروس كورونا الخطير الذي افتك بمئات الآلاف من البشر حول العالم والأرقام إلى تزايد أن لم يجد الباحثون اللقاح اللازم.