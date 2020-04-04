صورة.. تفاصيل حادث وفاة رجل الأمن هاني العتيبي في الرياض

كشفت مصادر إعلامية سعودية، يوم السبت 4 أبريل 2020، عن تفاصيل قصة حادث وفاة رجل الأمن هاني العتيبي الذي نعاه العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المصادر الإعلامية أن وفاة هاني العتيبي رجل الأمن المعروف بخلقه الحسن في التعامل مع المارة جاءت مساء أمس إثر تعرضه لحادث دهس من قبل شاب عشريني أثناء أدائه عمله في تنظيم حركة السير بالعاصمة الرياض.





وأوضحت المصادر أن السائق الذي يبلغ من العمر 23 سنة هرب بعدما دهس رجل الامن العتيبي، واختبأ داخل شقة سكنية في حي لبن بالرياض، وحاول إخفاء المركبة التي نفذ بها الحادث.

وأشارت إلى أن الجاني عمل على إزالة لوحات المركبة في محاولة لتضليل الشرطة والهروب من المحاكمة والعدالة، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه واحتجازه.

Advertisements

وفي سياقٍ متصل، جرى اليوم تشييع الراحل هاني العتيبي عقب أداء صلاة الجنازة عليه، حيث تم دفنه في مقبرة شمال العاصمة السعودية بحضور عدد قليل من أفراد أسرته وزملائه عناصر الأمن.

وتفاعل الآلاف من النشطاء السعوديين مع خبر وفاة الشرطي هاني العتيبي، إذ قدموا التعازي لعائلته في هذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتب الناشط أحمد الجلوي في تويتر: يجب تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء المستهترين وعدم الرأفة والرحمة هؤلاء فئة في المجتمع يجب أن لايكون لهم وجود تماما فهم خطر حقيقي على كل نفس آمنة إما السجن أو القصاص. وفقا له.