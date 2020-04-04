حقيقة افتتاح جلسة الكونغرس الأمريكي بقراءة القرآن بعد انتشار كورونا _ شاهد

شارك عشرات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، يقال إنه لافتتاح جلسة للكونغرس الأمريكي بقراءة آيات من القرآن بعد انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وظهر الرئيس الأمريكيّ بجانب زوجته على مقعد وسط حضور في قاعة خلال احتفال رسميّ على ما يبدو، فيما تُسمع تلاوة آية من سورة الحُجُرات تليها ترجمة باللغة الإنكليزيّة.

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وجاء في النصّ المرافق للمنشور الذي نشرته الصفحة: "في الكونغرس الأمريكي تمت قراءة آيات من القرآن الكريم بنيّة التخلص من مرض كورونا". وحظي الفيديو بأكثر من 16 ألف مشاركة عبر هذه الصفحة إضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى.

إلا أن موقع وكالة "أ ف ب" ذكر أن هذا الفيديو يعود لعام 2017 أثناء حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتفال بعد تنصيبه، تتلى فيه صلوات من مختلف الديانات.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" التي تعد مرجعا، عن وفاة 1480 شخصا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية سجلت في بلد منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 7406، بحسب روسيا اليوم.