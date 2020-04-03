آخر أخبار قضية الفيديو الإباحي لخالد يوسف شيما الحاج منى فاروق 11-6-2019 (عقد زواج عرفي لمنى فاروق و شيما الحاج من خالد يوسف)

تتوالى الأخبار المتصاعدة من قبل محامي المتهمين في قضية الفيديو الاباحي للفنانة منى فاروق وشيماء الحاج والمخرج والنائب المصري خالد يوسف ، حيث كشفت محامية الفنانة شيما الحاج في قضية الفيديو الإباحي - حنان أحمد - عدة مفاجآت جديد في القضية التي تهز الرأي العام المصري بخصوص آخر تطورات القضية .

وقالت "حنان" إنها تقدمت إلى المحكمة عقدي زواج عرفي يثبتان زواج كل من "منى فاروق" و "شيما الحاج" من خالد يوسف.

وأوضحت "حنان" أن موعد زواج "منى فاروق" و "شيما" من خالد يوسف كان عام 2014 .

ودفعت المحامية بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع المخلة.

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وأشارت "حنان" إلى أن النيابة العامة في انتظار التقرير الفني الذي تعده مباحث الانترنت لبيان المسؤول عن نشر الفيديو فضلا عن موعد تصويره ، مشيرة إلى أن الوحيد الذي يجب محاسبته في هذه القضية هو الشخص الذي سرب الفيديو لأنه أساء للمجتمع بنشره.

وأكدت محامية الفنانة شيما ثقتها في القضاء المصري، لافتة إلى أن "شيما ومنى فاروق" أكثر المتضررين من تسريب الفيديوهات لتأثيرها على سمعتهما باعتبارهما سيدتين كانتا متزوجتين من المخرج خالد يوسف.

وقرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.