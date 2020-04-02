شاهد.. صراف آلي متنقل لأول مرة في المنيا بمصر

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، أن محافظة المنيا شهدت تجربة جديدة، لأول مرة، حيث خصص بنك مصر سيارة متنقلة بها 2 ماكينة صراف آلى.

وقال موقع اليوم السابع إن ذلك يأتي "تيسرا على المواطنين ومنعا للتزاحم على ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى محافظة المنيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع تزاحم المواطنين ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا ".

وأضاف أن السيارة تواجدت فى عزبة المصاص وحى شاهين بمدينة المنيا، منذ الصباح الباكر، بهدف الحد من التجمعات. وقد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وقام عدد من الشباب بتنظيم عمليات السحب .