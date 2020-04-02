تراند اليوم : رياض محرز يرد بكلام السيد المسيح وزيدان يتبرع بـ40 مليون أورو للجزائر – صورة

نفى الدولي الجزائري رياض محرز، منحه الجزائر 4.5 مليون يورو، من أجل التصدي لفيروس كورونا المنتشر في العالم.

وأجاب رياض محرز على سؤال أحد المشجعين في حسابه على إينستغرام، بأنه لم يمنح الجزائر المبلغ المذكور، عكس ما حاول البعض الترويج له.

لكن محرز عاد ورد على متابعيه بعد إنتقاد العديد له، وكتب: (التباهي أمر غير جيد في ديننا، لا يجب أن تعلم يدك اليسرى ما تفعله يدك اليمنى).

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اللاعب الجزائري، مسلم حقيقي معروف عنه عدم معاقرته للخمور والسهر رغم اقامته في اوروبا، لكنه رد على منتقديه بكلام السيد المسيح في سورة(متى 6:3-4)، لكن هناك قول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يشبه كلام السيد المسيح، فقد قال رسول الله(ص): (ورجلٌ تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شِمالُه ما تُنفِق يمينه).

هناك لاعب كرة قدم جزائري/عالمي سابق ساعد بلده الجزائر بمبلغ كبير، لمحاربة تفشي وباء كورونا المستجد، ومساعدة الفقراء والمساكين الذين يلتزمون حاليا بالحجر المنزلي.

وزير الصحة الجزائري، شكر في مؤتمر له احدى الشخصيات الرياضية، قائلا ان هذا الرياضي تبرع بمبلغ 40 مليون أورو للجزائر، لكنه لم يذكر هوية الشخص، لكن بعد دقائق سرت معلومات أن زين الدين زيدان، مدرب نادي منشستر سيتي، هو المتبرع، الأمر الذي أسعد العديد من الجزائريين لتصرفه النبيل.

سليمان الجزائري – الخليج 365