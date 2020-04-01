شاهد: أبو غالب يشعل مواقع التواصل بأغنية لفيروس كورونا

أشعل الفنان نزار أبو حجر المشهور بشخصية "أبو غالب" في مسلسل باب الحارة السوري المعروف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول النشطاء مقطع فيديو له أثناء أداء أغنية قصيرة لفيروس كورونا .

ومن أشهر عبارات "أبو غالب" في مسلسل باب الحارة هي " بليلة بلبلوكي، بالليل نقعوكي، والصبح باعوكي"، ولكن الفنان نزار أبو حجر ظهر في أكثر من فيديو جديد وهو يغيّر كلمات نهفته تماشياً مع الوضع الراهن.

وفي التفاصيل، ظهر صاحب شخصية أبو غالب وهو ينادي " كورونا كركروكي، ومن الصين جابوكي، وعلى جميع أنحاء العالم نشروكي".

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الجدير بالذكر أنه تم تسجيل حالة وفاة و10 إصابات بفيروس كورونا في سوريا، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك العدد ليس سوى "قمة جبل الثلج"، ومن المتوقع أن يكون هناك "تأثير مدمر" لذلك على المجتمعات الضعيفة.

وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : "جميع الجهود الرامية إلى الكشف عن الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتصدي له ستعرقل بسبب النظام الصحي الهش في سوريا".

ولفت لوكوك إلى أن حوالي نصف مستشفيات الدولة ومرافق الرعاية الصحية كانت تعمل بكامل طاقتها في نهاية عام 2019.