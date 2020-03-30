شاهد: العاهل الأردني يقدم هدية لعروسين في الحجر الصحي

تلقى عريسان هدية من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأردني، الأمير حسين، اللذان أقاما حفل زفافهما في الحجر الصحي داخل أحد فنادق البحر الميت.

وشاركت قناة "المملكة" الأردنية مقطعا مصورا، يُظهر مسؤولان يقدمان هدية عائلة العاهل الأردني إلى العروسين، اللذين أقاما حفل زفافهما أثناء وجودهما بالحجر الصحي.

وتأتي هدية العاهل الأردني، بعد أن تعرض العريس، أوس العونة، البالغ من العمر 27 عاما، والمقيم بأحد فنادق منطقة البحر الميت مع مئات المحجورين احترازيا، منذ 16 مارس/آذار الجاري، بأمر من السلطات المحلية، لموجة من التنمر الإلكتروني والإساءات، بعد أن انتشرت مقاطع مصورة قصيرة له وهو يرتدي بذلة عرسه وبجانبه عروسه بالفستان الأبيض، وسط تصفيق من عدد من العاملين في الفندق، في خطوة رمزية طلب تنفيذها لغايات إشهار زواجه المؤجل منذ أشهر.

ويقول العريس الأردني الذي يحمل الإقامة الأمريكية، وتحمل زوجته صابرين الجنسية الأمريكية، لموقع "سي إن إن بالعربية" عن خلفيات هذا الإشهار وما دفعه له: "أنا أردني أعمل منذ 4 سنوات في الولايات المتحدة وتعرفت إلى زوجتي هناك، وعقدنا قراننا قبل نحو عام، لكننا لم نقم حفل زفاف وتأجل أكثر من مرة بسبب ظروف خاصة بي، ومنذ أكثر من 5 أشهر عقدنا العزم على أن نسافر إلى الأردن، لأن أهلي هناك لإقامة الزفاف وحجزت في صالة أفراح في عمّان بتاريخ 27 مارس/آذار إلا أن كل المخططات ألغيت بعد أزمة فيروس كورونا".

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وأوضح العونة في حديثه، أنه لم يكن يعلم بإجراءات الحجر الصحي عند وصوله المطار، إذ قدم إلى عمّان برفقة زوجته التي جلبت أيضا معها تجهيزات الزفاف، بما في ذلك الفستان الابيض وقد اشترته قبل أشهر، َوأضاف: "وللأسف منذ وضعنا بالحجر الصحي في الفندق كثر الكلام حول تواجدنا، رغم أن قراننا عقد في أمريكا ومسجّل لدى الحكومة الأمريكية ولدي شيخ ومعنا الوثائق بذلك، فارتأيت أن أشهر الزواج ولو لدقائق بالتشاور مع الأهل".

ويشير العونة إلى أن "مراسم الزواج كاملة كانت جاهزة من حجز صالة وطباعة دعوات الزفاف، وكذلك قدوم أهل العروس من أمريكا بعد وصولهما بيومين، إلا أن الرحلة ألغيت، كما أنه كان من المقرر أن يعود إلى أمريكا في 3 إبريل/نيسان بحكم إجازته المحدودة، ولكن الرحلة ألغيت أيضا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.