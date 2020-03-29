تراند اليوم : سما المصري عارية في البانيو – صورة

لا تغيب الرقاصة المصرية سما المصري عن السوشيال ميديا، ولا تعيد النظر بكل ما تنشره وكل همّها لفت الأنظار حتى بو عرضت جسدها لكل خلق الله.

سما المصري تكرس لمؤخرتها

نشرت صورة لها، ظهرت فيها عارية في البانيو وتستحم وطلبت من الكل الدخول إلى إحدى صفحاتها مستخدمة أسخف وأرخض الأساليب لتروج لنفسها بعد فشلها في حياتها العملية.

مع كل صورة تشاركها سما تتعرض بعدها لإنتقادات كثيرة من الكل، بإستنثاء هؤلاء المكبوتين جنسيًا الذين يتابعونها ليس حبًا فيها أو بمعلوماتها وثقافتها بل لأجل جسدها وحركاتها “الصبيانية”