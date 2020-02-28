بعد سنوات: مواطن يُعيد قيمة 200 شيكل مزورة لمحل في طولكرم (شاهد)

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لرسالة اعتذار أرسلها رجل من مدينة طولكرم ، لمحل تجاري كان قد أعطاه 200 شيكل مزورة قبل سنوات.

وأوضح الرجل في الرسالة، اعترافه أنه كان قد اشترى قبل سنوات أغراض من داخل المحل ودفع لصاحبه ورقة نقدية مزورة من فئة 200 شيكل.

وأشار الرجل في رسالة الاعتذار، إلى أن السبب الذي دفعه لذلك قبل سنوات هو وضعه الاقتصادي الصعب.

وطالب الرجل من أصحاب المخل مسامحته دون الكشف عن هويته.

وهذا مضمون الرسالة:

أخي الكريم

أريد أن أبرء ذمتي

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هذه ال200 شيكل أعطيتك إياها قبل سنوات طويلة وكانت مزورة وهذه بدالها، كنت في غفلة من أمري ووضعي كان صعب ولم اتمكن من معرفة من أعطاني إياه، وكان أجري قليل لكن ربي رزقتي وأيقنت أن هناك في السماء رب كريم.

وغفور ومسامح ان الله غفور رحيم.

وهذا كان درس وامتحان من رب العزة، فأرجو منك مسامحتي على هذا الأمر.

الله يخليلك أولادك ومحبيك ويبعد عنك كل مكروه ويرزقك من أوسع أبوابه وبجاه من أسمه الله

أسف أخي

حامل الرسالة لا يعرفني ولا يعلم ما بداخلها

اطلب منك السماح والدعاء لي.