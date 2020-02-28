مها عبد الله تُعلن قُبول استقالتها من قناة العربية

أعلنت الإعلامية السعودية مها عبد الله، اليوم الجمعة، عن قُبول الاستقالة التي تقدمت بها لإدارة قناة العربية.

وقالت مها عبد الله، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، "تم قبول استقالتي من قناة العربية، كل الشكر كل الشكر والامتنان.. الحب والعرفان لهذا الصرح الاعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من اساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمس من اجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي".

وتابعت: " فخورة بهذة التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها".

وختمت بجملة " الى لقاء قريب...".

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وفي تغريدة أخرى، قدمت عبد الله الشكر إلى فريق "صباح العربية"، قائلة : "عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها (وفطورها) بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلولي".

وأضافت: "هذه الصدقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ماخذته معي".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الإعلامية السعودية مها عبد الله تتحضر للانتقال من قناة "العربية" السعودية، إلى قناة "سكاي نيوز" الإماراتية خلال الأيام المُقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يُعرف بعد البرنامج الذي ستتولى مهامه.