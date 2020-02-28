الكشف عن عقدي الزواج العرفي لمنى فاروق وشيماء الحاج من خالد يوسف

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المصدر: صلاح حسن - دوت الخليج
أعترفت الفنانتان المصريتان شيماء الحاج ومنى فاروق، بزواجهما العرفي، من المخرج المصري خالد يوسف، وذلك بعد اتهامها بنشر فيديو فاضح والتحريض على الفسق والفجور.
وحصلت ”دوت الخليج“، على عقدي الزواج العرفي بين المخرج يوسف، والفنانتين اللتين تم ترحيلهما إلى سجن القناطر، على ذمة التحقيقات.
ومذكور في عقد الزواج العرفي الأول، الموقع بتاريخ 20 من شهر شباط/فبراير لعام 2014، اسم الزوجين وهما خالد يوسف حلمي محمد، وشيماء يونس الحاج محمد، بشهادة كل من أحمد محمد عبد المعطي عفيفي، وطارق علي إسماعيل.
ويظهر عقد الزواج العرفي الثاني، الموقع بتاريخ بتاريخ 8 من شهر نيسان/أبريل لعام 2014، اسم الزوجين خالد يوسف حلمي محمد، ومنى محمد فاروق محمد حسن، وشهادة كل من أحمد محمد عبد المعطي عفيفي، ومصطفى محمد فاروق.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، مع أحد الأشخاص، قيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف، وتم حبس الفنانتين المذكورتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
صلاح حسن - دوت الخليج
تاريخ النشرفبراير ,11 / 2019 20:20 GMT
تاريخ التحديثفبراير ,11 / 2019 20:35 GMT
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