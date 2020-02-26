نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2020_ 26 فبراير

يترقب العديد من المتسابقين في الجمهورية السورية والوطن العربي نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي رقم 7 للاصدار الخامس للعام 2020 ، والذي جرى السحب لها اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 من

وكما عودناكم في وكالة سوا الاخبارية، على المتابعة المستمرة للأرقام الفائزة بالجوائز المالية على مدار العام، والتي تطلقها المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية في سوريا.

وتصدر النتائج بشكل مستمر كل أسبوع على نشر أسماء وبطاقات رابحة جديدة في قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي، ونشرها عبر موقعها الإلكتروني أو عبر فضائية سوريا دراما بث مباشر.

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ويمكن لجميع المشاركين التعرف على نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، والارقام الرابحة في السحب والحائزة على الجوائز المالية الكبرى والجوائز العينية، مباشرة من موقع اليانصيب السوري.

ويقوم الموقع الرسمي بنشر النتائج عبر موقع الالكتروني عبر الانترنت برقم البطاقة من خلال الصورة المدرجة أدناه، علما أنه يجري تحديث السحب بشكل اسبوعي.

وكانت المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية في دمشق والقائمين على يانصيب معرض دمشق الدولي، قد استحدثوا خدمة الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر الرسائل القصيرة.