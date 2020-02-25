تراند اليوم : تصريح مفاجيء من بطلة الأفلام الإباحية: الله كريم ولن ينساني

خرجت منى فاروق عن صمتها بعد فترة من السكوت وقررت توصيل رسالة معينة عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وألمحت منى فاروق إلى دخولها في عمل فني جديد ، قائلة: "صبرا جميلا يا أحلامي فالله كريم ولن ينساني .. الأمل في الله يجعل أحلامنا أجمل وإن أصبحت في عسر فلا تحزن لأن مع العسر يسرا".

وأضافت: "خليك واثق ربك ما بينساش .. واللي جاي مجاش زيه".

وتابعت: "الأب الروحي 2 " في إشارة إلى الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي الذي شاركت فيه

Advertisements

وفي نفس السياق ، دافعت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن الممثلة الشابة منى فاروق بطلة الأفلام الإباحية مع المخرج المصري خالد يوسف بعد إخلاء سبيلها وتعرضها لهجوم شديد لعودتها للساحة الفنية.

ونشرت بدرية طلبة صورة للفنانة الشابة وكتب: "ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء بني آدمة غلطت وأخدت جزاءها واعترفت بخطأها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا آسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لأن ربنا بيسامح انت ياعبد مش هتسامح؟؟".

وتابعت :"خلاص بقي كفاية عليها إهانة وربنا يسترنا جميعا كل ابن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدأ من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدأ من جديد وربنا يسامحها ويوفقها".

