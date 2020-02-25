تراند اليوم : كيندال جينر تتألق في أسبوع الموضة في ميلان بإطلالة ساحرة

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عرضت المخرجة الإبداعية دوناتيلا فيرساتشي أول مرة مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلان، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها خطها بالكامل، والذي شمل 91 قطعة، حيث قادت Donatella التشكيلة مع مجموعة LBDs الكلاسيكية وهى مجموعة من الفساتين القصيرة اللامعة، التي تشبه في تصميمها الساعة الرملية وارتدتها كيندال جينر وبيلا حديد خلال هذا العرض.

ووفقًا لموقه "harpersbazaar" فقد تم تزويد جميع الفساتين بحلى كبيرة الحجم وقفازات جلدية وحقائب clutches إما مزينة بشعار Versace أو بقطع ذهبية مميزة.أصبح العرض مزيجاً عائدًا إلى المدرسة القديمة الخاصة بالدار، من خلال الفساتين القصيرة التي أبهرت الجميع، فضلًا عن سير العارضات على المدرج وسط شاشات 3D.كانت المجموعة تمزج بين الأزياء الكلاسيكية من خلال البدل الرسمية والفساتين السوداء وتشكيلة الملابس الرياضية الملونة، وبعض القطع المزخرفة والمطرز المعروفة لدى دار أزياء Versace .

تضمنت المجموعة أيضًا بعض القطع المنقوشة بالورود ونقشة الحيوانات مثل الحمار الوحشي، كما استعانت المصممة في بعض مجموعاتها الخاصة بالرجال والنساء وبعض القطع بنقشة الكاروهات الأحمر. يذكر أن العرض كان وسط قاعة سوداء مع شاشات تظهر رسومات ثلاثية الأبعاد 3D ، أما المدرج فكان لامعًا باللون الأسود، واستطاعت دوناتيلا فيرساتشي أن تثبت ببراعة أن عارضات فيرساتشي يتجولن في ديكور ثلاثى الأبعاد "3D" في عرضها لخريف وشتاء 2020.

كان هناك الكثير من الأشياء الصغيرة المثيرة، مثل الفساتين الشفافة المرصعة بالكريستال والقطع المنحوتة الصغير بشكل الساعة الرملية، وأيضًا كانت الفساتين السوداء القصيرة والأزياء الفاخرة والنقشات الفنية لافتة للأنظار، فضلًا عن السترات الرياضية التي تتمتع جميعها بتصميمات مميزة. ورغم أنه كان من الصعب تحديد الفكرة التي تعبر عنها المجموعة، لكن يبدو أن دار أزياء فيرساتشى تعلم جيدًا الشخصيات التي تحتاج إلى التعبير عنها والتي ظهرت بوضوح خلال عرض الأزياء بتشكيلة متنوعة ما بين ملابس السيدات والأزياء الرجالية.