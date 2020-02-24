بث مباشر تردد قناة القدس اليوم 2020 _ الوضع في غزة الآن

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة بعد ظهر اليوم، رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال الشهيدين زياد منصور وسليم سليم.

وعقبت حركة حماس مساء اليوم الاثنين على تهديدات الاحتلال الاسرائيلي بتوسيع عدوانه على قطاع غزة، مؤكده انه في حال أقدم على ذلك سيواجه مقاومة لم يعهدها من قبل وعليه ان يتحمل الثمن والنتائج.

انطلقت قناة القدس اليوم من قطاع غزة، تسعى الفضائية الجديدة إلى لفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية، عبر سرد تفاصيل الألم والأمل، إلى جانب شرح الواقع المحلي وتطلعات الشعب إلى الانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي انطلاقة القناة (المقربة من حركة "الجهاد الاسلامي") في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالفضاء الإعلامي الفلسطيني، والتي دفعت عدداً من القنوات إلى الإغلاق.

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وتضمنت جعبة "القدس اليوم"، خطةً برامجية ذات طابع مختلف يلامس كافة الجوانب الحياة الفلسطينية. ويقول منسق العلاقات العامة في الفضائية، صلاح المدهون لـ"العربي الجديد"، إنّ "القناة انطلقت في يوم الأرض ، تأكيداً على تجذّر الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته، وضرورة تجييش الإعلام والبرامج من أجل خدمة المشروع الوطني والقضية الفلسطينية".

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ويوضح، أن "القناة تعمل على هدف أساسي وهو تثبيت البوصلة نحو القدس، على اعتبار أنها تحمل اسمه، وذلك عبر تجسيد وتطعيم وتجيير مختلف البرامج والأفكار والسياسات لصالح القدس والقضايا الوطنية، كذلك تسليط الضوء على قضية الأسرى، والممارسات الإسرائيلية بحقهم".

وقالت قناة الجزيرة القطرية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الاثنين ان جيش الاحتلال الاسرائيلي دفع بدبابات ومدرعات عسكرية الى المنطقة الجنوبية مع قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ، الاثنين، إن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لشن حرب على غزة، لكنه لم يستبعدها.

وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لسنا في عجلة من أمرنا للحرب؛ لأننا نريد الحفاظ على جنودنا، لكن على حماس أن تعلم أنها (أي الحرب) قد تحدث في أي لحظة".

شنت طائرات إسرائيلية حربية، غارتين على موقعين فلسطينيين، يتبعان لحركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وأفادت إذاعات محلية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة على موقع يُطلق عليه اسم "حطين"، ويتبع لسرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، كما قصفت أرضا تقع شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.