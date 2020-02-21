شاهد: أغنية محمد عساف الجديدة شهالحلاوة

اطلق محبوب العرب الفنان محمد عساف ، أحدث أغانيه باللهجة العراقية والتي حملت عنوان “ شهالحلاوه ” التي تعامل في إنجازها مع أسماء لامعة في مجال الكلمات والالحان والتوزيع الموسيقي.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير للعملين السابقين الذي طرحهما محققا من خلالهما انتشارا واسعا في العالم العربي من خلال أغنية "مكانك خالي" و"بصراحة" على كافة المتاجر الإلكترونية.

وجاء هذا العمل مكملاً لمسيرة التألق والنجاح باللهجة العراقية بعد ان اعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود .

وتقول كلمات أغنية محمد عساف الجديدة "شهالحلاوة":

شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال

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سحر بعيونك حبيبي شي خيال

فدوه للغمازة اروح

والشفايف والشعر

صارلي شقد اني عايش

ماشفت هيجي بشر

ويرافق اطلاق هذا العمل الغنائي الجديد " شهالحلاوه " حملة اعلامية كبيرة في كافة الدول الخليجية والعربية من خلال اثير الاذاعات العربية وعلى كافة المتاجر الالكترونية.