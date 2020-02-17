تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة الإعلامية نهى نبيل تثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو مسرب للإعلامية الكويتية نهى نبيل، والذي ظهرت فيه داخل منزلها، تقوم بتوجيه ألفاظًا خادشه للحياء لابنها ووصفه بأوصاف لا تليق.

وأحدث الفيديو حالة غضب لدى الإعلامية والتي ظهرت في فيديو نشرته، وقالت إنها إمرأة متزوجة، وكانت ترتدي ملابسها المنزلية، وتفاجأت بإنتشار الفيديو، واصفة الامر بالجريمة، وقالت إنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع.

وتحدثت الإعلامية نبيل عن محتوى الفيديو، مشيرةً إلى أنها لم تتعود على الاعتداء على أبنائها، ولكنها تتبع طريقة في التربية وتمارسها مع أطفالها، بنهج الثواب والعقاب، مستنكرة تحريف المقطع رغم أنه باللغة الإنجليزية.

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وأكدت أن هناك أشخاصاً يهددونها بنشر مقاطع فيديو لها في حال لم تدفع لهم المال، لكنها لا تخاف من هذه التهديدات، وقالت :"واثق الخطي يمشي ملكا".

ومن جهتها، قالت الاعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "نهى نبيل بمكتب محاميها ضاري الواوان وتعلن انا بدءا بتقديم عدد من القضايا على كل من قام بنشر وإعادة نشر الفيديو الدي تم تسريبه من داخل منزلها واقتحم خصوصيتها حسب قانون الحرايم الإلكترونية".

و نهى نبيل وشاعرة كويتية من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية. درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.

والتحقت بالعمل الإعلامي منذ عام 1992 كمقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت حيث كان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات، رشحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر وتعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الإجتماعي وأكثرها تأثيرا في الكويت.