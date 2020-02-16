تراند اليوم : السعودية “أرامكو السعودية”تعلن مراجعة أسعار البنزين شهريًّا ابتداءً من شهر فبراير الحالي

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admin 3 ساعات مضت منوعات 25 زيارة
السعودية- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية
أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م ستكون على النحو الآتي:
( بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر).
وأوضحت أرامكو السعودية أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر “أرامكو السعودية” تعلن مراجعة أسعار البنزين شهريًّا ابتداءً من شهر فبراير الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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