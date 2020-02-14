تراند اليوم : عبارات وصور جميلة بمناسبة عيد الحب

صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

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عيد الحب

يحتفل العالم أجمع بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، ومن أسمائه: عيد العشّاق وعيد الفالنتاين، حيث يعبِّر في هذا اليوم المحبُّون عن حبهم لبعضهم ويحتفلون بإهدائهم لبعضهم الهدايا والورود، ويطغى اللون الأحمر على الهدايا والورود وحتى الطرقات. عبارات عن عيد الحب

للعيون لغة لا يفهمها إلا المحبّين يخيّم الصمت فيها عندما يبدأ الآخرون بالكلام، فيعزف أجمل الألحان الفريدة.

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أروع ما قد يكون أن تشعر بالحبّ ولكن الأجمل أن يشعر بك من تحب دون أن تتكلم.

حينّ نعشق لا نختار من نعشقُهم، ولكنّ القدر يقودنا لأ‌شخاص قد نُجَنّ بعشقهم.

كلّما ازداد حبّنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحبّ.

لمعة العين التي تشتعل عند رؤية من نحب، هي الأبجدية التي لا تنطقها الشفاه.

الغارقون في بحر الهوى هم أموات حتى إشعار آخر. الحب الحقيقي لا يطفئه حرمان، ولا يقتله فراق، ولا تقضي عليه أية محاولة للهرب منه، لأن الطرف الآخر يظل شاخصاً في الوجدان. الحب الحقيقي هو اقتسام بعض نفسك مع شخص آخر أقرب إليك من نفسك. لولا الحب ما تذوَق الإنسان سعادة الوجود، ولا انتشى بطعم الحياة.

الحب هو أعظم مدرسة يتعلّم كل عاشق فيها لغة لا تشبهها لغة أخرى.

الشوق هو ذاك الشعور المجنون الذي يدفعك لأن تجري إلى من تُحبّ لتقول له بأعلى صوتك: أنت لي رغم الحواجز والقيود، أنت لي رغم العالم كلّه.