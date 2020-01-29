الاكثر متابعة اليوم - بعد أن ألقي القبض عليها ... تسريب أول صورة فاضحة لـ رنا هويدي من الفيديو الاباحي‎

إنتشر مؤخراً العديد من الأخبار التي أكدت إلقاء أمن مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامية ​رنا هويدي​ لدى محاولتها السفر إلى خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في قضية "الفيديوهات الإباحية" مع المخرج ​خالد يوسف​، وهو بأمر من النيابة العامة.

وبذلك تكون هويدي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع يوسف، كما ضُبط في حقائبها مبالغ مالية كبيرة.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية، واعتبروا أنها تعود لهويدي، ولكن حتى اللحظة لم تُكشف الحقيقة الكاملة وراء القصة.