تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8 مترجمه

صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

ننشر لكم متابعين الكرام اخر التطورات والاحداث بخصوص مسلسل المؤسس عثمان .وبعد الحلقة السابعة التي جذب الكثير من المتابعين الي مسلسل المؤسس عثمان .بعد اذاعة الحلقة السابعة من المسلسل أصبح الالاف يبحثون عن موعد مسلسل قيامة عثمان 8 التي من المتوقع أن تشهد أحداث غير متوقعة، ومنذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان وهو يحقق نسبة مشاهدة قياسية وغير مسبوقة على غرار مسلسل قيامة ارطغرل الذي استمر عرضه لمدة 5 مواسم على التوالي، وخلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل على كافة الأقمار من أجل ضبط ترددها على جهاز الريسيفر.

الحلقة الثامنة مسلسل قيامة عثمان

تشهد الحلقة الثامنة أحداث مثيرة خاصة بعد اختطاف البطل المؤسس عثمان وحدوث مشادات بين دوندار وساليجان، بالإضافة إلى هجوم القائد يانيز على مكان أديبالى الذي كان مختطف به، لتتوالى أحداث المسلسل وينجو عثمان من الخطف لتسود حالة من الترقب بين عشاق المسلسل ماذا سوف يحدث بعد ذلك.

موعد الحلقة الثامنة المؤسس عثمان والقنوات الناقلة

من المقرر، أن تذاع حلقات مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا على تردد قناة اي تي في التركية Atv والتي تمتلك حق العرض المباشر باللغة التركية.

تردد قناة اي تي في التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

القمر الصناعى ترك سات التردد 11628 الترميز 27500

تنقل العديد من القنوات الأخرى حلقات المسلسل باللغة العربية فتعرض تلك القنوات الحلقة يومي الخميس والجمعة، ومن ضمن تلك القنوات َِِِِِِِِقناة اليرموك وقناة دعوة وقناة الفجر الجزائرية وقناة فور الشباب وقناة الشرق.

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تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر النايل سات التردد 10922 الترميز 27500

تردد قناة اليرموك

القمر نايل سات التردد 11678 الترميز 27500

تردد قناة دعوة

القمر نايل سات التردد 10727 الترميز 27500

أحداث الحلقة الثامنة مسلسل المؤسس عثمان

يجسد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت دور البطل عثمان والذي بذل جهدا كبيرا خلال فترة تحضيرة للمسلسل فقد قام بتدريبات قاسية لركوب الخيل بطريقة صحيحة والتعامل مع السيف الذي يحمله لنشاهد أداءا رائعا خلال حلقات المسلسل ويحوز على إعجاب الملايين في العالم العربي.