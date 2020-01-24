تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني وتعرض مؤخرتها – فيديو

بعد فيديوهات الإستحمام التي نشرتها الرقاصة سما المصري، عادت لتنشر فيديو لها ظهرت فيه ترتدي البيكيني في حوض السباحة مع حركات اغراء وعرضها لمؤخرتها دون أي خجل، وتعشق اثارة الجدل وتستفزنا كثيرًا لأنها تشوه صورة المرأة المصرية دائمًا.

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وكتبت تعليقًا على الفيديو: “لمايوه الذي طال انتظاره الفيديو الجديد في حمام السباحه وفي البولينج نزل خلاص يلا عشان في مفاجاااات فشيخه الايام الجاية”

سما المصرية الوحيدة التي تقدم هذا الرخص على السوشيال ميديا دون أي رقيب أو حسيب أو مساءلة ولم يستدعوها إلى التحقيق، ألا