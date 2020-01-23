ظهور وقائع جديدة خلال أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، عن بَدْء التحقيق مع زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فادي الهاشم، في قضية اتهامه بقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وأعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل، أن أولى جلسات التحقيق مع زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بدأت في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان.

وأضافت عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن "الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله".، مشيرة إلى أنه "خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه".

وتابعت أنه "تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية".

يشار إلى أن القاضية غادة عون كانت ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.

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وفي وقت سابق، كشفت مكالمة أن فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم وقت ارتكاب الجريمة كان فى حالة توهان "سكران" وقام بقتل محمد الموسى مستخدماً مسدسين وليس مسدساً واحدا كما أشيع.

وأضاف حارس نانسى قائلا : ان ما تعرض له القتيل محمد الموسى هى عملية انتقام وليس كما قيل إنه دخل الفيلا كسارق، وفق ما نشرها موقع "صدى البلد".

وأشار حارس نانسى عجرم قائلا : أن فكرة ما يقال انه تم تغيير ملابس القتيل تارة يقال كان يرتدي ملابس بيضاء وتارة اخرى سوداء فان هذا بمثابة تضييع وقت والذى قام بالجريمة شخصان زوج نانسى عجرم وشخص آخر وهو ابن خاله والفيديو كله مزور.

أنتشر، تسجيلا صوتيا لزوجة القتيل، تتهم فيه الفنانة نانسي وزوجها فادي الهاشم بالمسؤولية عن مقتل زوجها.

وفي وقت سابق،قررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.