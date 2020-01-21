موعد ومكان حفل الفنان محمد عساف وعمر العبداللات

من المقرر أن يقيم الفنان الاردني عمر العبداللات والفنان محمد عساف حفل غنائي مشترك في 24 يناير 2020،على مسرح المجاز بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الفنان عمر العبداللات عبر حسابة على موقع الانستغرام :"موعدنا معكم إن شاء الله أنا وصدیقي الفنان محمد عساف بحفل فني كبیر على مسرح مھرجان المجاز بالشارقة یوم الجمعة القادم 24/1/2020".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مسرح المجاز بإمارة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة ،عن تأجيل حفل الفنان محمد عساف، إلى 24 يناير الجاري 2020 بسبب الأحوال الجوية.

وأكد البيان الذي صدر عن إدارة مهرجان هلا بالمجاز ان القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنهم وان يستمتع الجمهور بأجواء الحفل، حيث كان من المقرر إقامة الحفل مساء يوم الجمعة المقبل 10 يناير.

وأضاف البيان ان كافة بطاقات الحفل مباعة بالكامل ومن الجدير بالذكر ان الفنان محمد عساف سبق له المشاركة بالمهرجان وقدّم حفلاً مميّزاً فيه حظي بجمهور كبير من كافة أبناء الجاليات العربية المقيمة في دولة الأمارات العربية المتحدة .

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وتألق الفنان الأردني ​عمر العبداللات​ بحفل رأس السنة الذي أحياه في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وشهد الحفل الذي امتد حتى ساعات الصباح الأولى من العام الجديد حضوراً كبيراً من مختلف الجاليات العربية المقيمة في لوس أنجلوس.

فور دخول العبداللات الى المسرح قدم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أثرى من خلالها الحفل وأشعل ال حماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته.

وأعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردنى والعربي، واشتياقه للوقوف أمامه متمنياً للعالم العربي والأردن بشكل خاص السلام والأمان مع الايام الأولى لعام جديد فيها كل الخير.

على صعيد أخر يستقبل عمر العبداللات في بداية السنة الجديدة موسماً فنياً حافلاً ومتنوعاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية.

ويعتبر مسرح المجاز في الشارقة المعروف بجمال هندسته وتصاميم جدرانه الدقيقة، هو واحد من أهم المشاريع التي تم إنشاؤها في إمارة الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “رعاه الله”، وتعد فعالياته وحفلاته من أهم الأحداث المرتقبة من قِبل السكّان والزوّار ومن جميع أنحاء العالم. في ظل المسرحيات والحفلات الموسيقية والفعاليات المختلفة التي استضافها مسرح المجاز الشهير على مرّ السنين الماضية.

يذكر ان الفنان محمد عساف كان قد احيا احد اهم الحفلات الفنية، التي اقيمت في اسطنبول بقاعة المؤتمرات " Avrasya Yenikpi " بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول وشهد الحفل الأضخم حضورا كبيرا .