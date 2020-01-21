“فيديو خالد يوسف”.. منى فاروق وشيما الحاج أمام المحكمة لتجديد الحبس

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المصدر: رمضان أحمد- دوت الخليج
تنظر محكمة مصرية الأحد، تجديد سجن الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، بتهمة نشر فيديو إباحي مع المخرج الشهير خالد يوسف، الذي ظهرتا معه في مقاطع إباحية جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت شيما ومنى في المحكمة وهما تخفيان وجهيهما عن عدسات كاميرات مصوري وسائل الإعلام المختلفة، لمنع التقاط أي صور لهما خلال الجلسة.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس شيما و منى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالظهور في مقاطع فيديو جنسية مع مخرج شهير انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية.
ووجهت النيابة لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، وقررت إحالتهما للمحاكمة.
وأحدثت المقاطع المسربة حالة من الصدمة في الوسط الفني حيث شكلت فضيحة مدوية لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
رمضان أحمد- دوت الخليج
تاريخ النشرفبراير ,10 / 2019 10:04 GMT
تاريخ التحديثفبراير ,10 / 2019 10:14 GMT
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