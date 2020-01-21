تراند اليوم : رفض إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان المصري بعد ”الفضائح المخله “‎‎

تم نشره الأحد 01st كانون الأوّل / ديسمبر 2019 11:03 صباحاً

الخليج 365 :- رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان بعد ما عرف إعلاميًا بفضيحة ”الفيديوهات الجنسية“.

وقضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، برفض دعوى أقامها المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة القيم في المجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، بسبب انقطاعه عن حضور جلسات المجلس، وسفره للخارج عقب نشر فيديوهات جنسية له مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال وإعلامية.