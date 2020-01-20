تراند اليوم : سما المصري تشرح للمتزوجات ازاي تقلعي ملط علشان تكيفي جوزك

فنون - 23/10/2019 21:28

الخليج 365 - لا تنكف الراقصة سما المصري عن إثارت الجدل بالرغم من كل التنبيهات، بل أنها تجد بذلك "المتعة" وهي تتحدث بمواضيع حساسة تمس العلاقات الزوجية واللحظات الحميمية بين الأزواج، لتبين نفسها على أنها المرشدة الإجتماعية التي ينتظرها الكثير من النساء.

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وبالرغم من جملة الدعاوى التي رفعت على المصري بتهمة نشر الرذيلة والدعوة للجنس، ما زالت تواصل مشوارها عبر مواقع التواصل لتتحدث عن أمور لا يمكن مسها والكلام فيها على العلن.

ونشرت المصري مؤخراً فيديو تقدم فيه نصائح للسيدات عن الاوقات التي تختار به الزوجه أن تمارس علاقة حميمية مع زوجها.

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وقالت المصري وهي متعمدة في الفيديو إظهار اجزاء من جسدها، إن على الزوجات أن لا يطلبن اقامة علاقات جنسية مع ازواجهن وهم متعبين او ذهنهم مشغول لأنه لا يستطيع.

وكتبت بتعليق على الفيديو عناواناً: اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)).

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ولا تقتصر فيديوهات سما المصري من منزلها بالرغم من حساسية المواضيع، بل أنها تتبجح بنشر الإثارة في الشارع، وذلك في فيديو آخر لها وهي تمشي تحت الأمطار، وقد برزت معالم جسدها بشكل كامل بعد ان تبللت ثيابها.

وظهرت سما في الفيديو وهي مرتدية بنطلون جينز مبلل وتيشرت أبرز مفاتن جسدها بعد الإبتلال، والتقطت الصور التذكارية مع المواطنين في الشارع.

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وعلّقت سما على الفيديو قائلة: "اقسم بالله لسه لحد دلوقتي في الشارع...توبة انزل مصر الجديده تاني...عمار يامصر....هعيط من حلاوة مصر واللي بيحصل في مصر....".

نشطاء قالوا إن سما المصري لا تتوقف عن الإثارة خاصة في خلال الفترة الأخيرة وتسبب الجدل بصورها والفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حسابها على انستجرام وقناتها على موقع يوتيوب.

وطالبوا ان تقوم الجهات المعنية بوضع حد لهذا الاستهتار.

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