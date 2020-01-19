تراند اليوم : شاب كندي يستبدل عينه بكاميرا

صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

استبدل الشاب الكندي “روب سبنس” عينه بأخرى اصطناعية وذلك نتيجة فقدان بصره نتيجة تعرضه لحادث مؤسف عندما كان طفلاً.

وتعرض الشاب “سبنس” الذي يبلغ من العمر (48 عاماً) لحادث عندما كان طفلاً أثناء عبثه ببندقية والده نتج عن ذلك الفعل خسارة عينه اليمني.

وفي العام 2008 قرر الشاب استبدال عينه بعين اصطناعية تحتوي على كاميرا فيديو بهدف تصوير فيديوهاته الخاصة.

وعلى الرغم من العين الاصطناعية لا يمكن الشاب من الرؤية إلا أنها قادرة على التقاط كل ما يراه ونقله إلى جهاز استقبال يمكنه تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على الإنترنت.

وتتميز العين الاصطناعية بمقدرتها على العمل لمدة 30 دقيقة متواصلة قبل إعادة شحنها.

وصمم العين صانع الأطراف الاصطناعية فيل بوين من كندا وبالتحديد من تورينو، حين تم تطوير النسخة الأولى من الدارة الإلكترونية وأجهزة الكاميرا اللاسلكية من قبل المهندسين كوستا جراماتيس ومارتن لينج، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

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وتضم العين الاصطناعية غلافاً مكوناً من قسمين، ودارة إلكترونية، وبطارية قابلة للشحن، وكاميرا فيديو، وجهازا لاسلكيا، ويمتلك “سبنس” حالياً عينين اصطناعيتين يستخدمهما بالتناوب كلما نفذ الشحن في إحداهما.