شاهد الفيديو : سمير غانم يغني لإعلان مسرحية الزهر لما يلعب

نشرت صفحة مسرحية الزهر لما يلعب فيديو غنائي للمسرحية بصوت الفنان المصري الشهير سمير غانم والذي من المقرر ان تعرض في 23 يناير الحالي في تمام الساعة 9 بمسرح مكتبة مصر الجديدة.

مسرحية الزهر لما يلعب بطولة سمير غانم وشيرين، إيمي طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغاني إسلام عفيفي، ألحان هاني فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوي، إخراج طارق الأبياري، في تجربته الإخراجية الأولى، ومن تأليف وإنتاج أحمد الإبياري.

وتعرض المسرحية في الفترة من 23 إلى 26 يناير 2020، وتأتي أسعار التذاكر 150، 200، 300، 400، 500 جنيه.

وتعد المسرحية هي لقاء جديد بين النجمين سمير غانم وشيرين، بعد نجاحهما سويًا لأول مرة في مسرحية المتزوجون، منذ عام 1978، والتي ظهرت في ختام الأغنية الدعائية الجديدة صورة منها.

وسمير ي غانم ممثل كوميدي ومغني مصري لمع اسمه بشكلٍ فعليٍ منذ سبعينات القرن الماضي وبدأ بشق طريقه قبل ذلك عن طريق الانضمام إلى وتشكيل بعض الفرق الغنائية مثل فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” التي قدمت عروض غنائية كوميدية.