منى فاروق وشيما الحاج أمام النيابة: خالد يوسف هو مصور الفيديو ومارس معنا الجنس في حالة سكر

قالت منى فاروق وشيما الحاج، في تحقيقات النيابة العامة، إن المخرج خالد يوسف هو مصور الفيديو الفاضح المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومارس معنا الجنس في حالة سكر.

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بحبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بنشر فيديو فاضح مع المخرج الشهير.

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البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.