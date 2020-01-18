سبب انفصال ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل

أعلنت وسائل إعلام محلية،اليوم السبت، عن انفصال الملياردير ورجل الأعمال السعودي حسن جميل عن مغنية البوب، وعارضة الأزياء، والممثلة البربادوسية ”روبين ريانا فينتي“ والمعروفة عالميًا باسم ريهانا بعد 3 سنوات من والعلاقة العاطفية .

وبحسب ما نشرته مجلة ”هاربر بازار“ النسائية، فإن حسن جميل 31 عامًا، وريانا 31 عامًا، بعد علاقة عاطفية قاربت الـ3 سنوات أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر وجولات التسوق سويًا.

وصرح مصدر مقرب لصحيفة ”يو أس ويكلي“ أن الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو بسبب شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب الأضداد، فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض.

ولم تتحدث ”ريانا“ من قبل بشكل علني عن علاقتها برجل الأعمال السعودي ولكن خلال الصيف الماضي وأثناء لقاء صحفي مع إحدى المجلات وعندما تم سؤالها عن حسن جميل أجابت أنها تحبه بالفعل، ولكنها سخرت من خلال إجابتها عند سؤالها عن خطط الزواج والزفاف.

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ووفقًا لتصريحات المصدر للصحيفة فقد انفصل الثنائي بشكل نهائي ورسمي دون الإعلان عن التفاصيل أو الأسباب.

وفي العام 2009 تعرضت ”ريانا“ للضرب من قِبل حبيبها المغني ”كريس براون“ قبل حفل توزيع جوائز جرامي وهو ما دفع ريانا للتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة.

وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو/حزيران من العام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك أثناء سفرهما معًا وحضورهما سويًا ألعاب الليكرز، وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة، لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل.