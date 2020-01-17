الفنانة دنيا بطمة تفتتح مهرجان رواق الأميرات في الدار البيضاء

افتتحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مساء أمس الخميس، مهرجان ''رواق الأميرات'' في دورته الثالثة الذي تحتضن فعالياته مدينة الدار البيضاء.

وعرف المهرجان توافد حشد كبير من الزوار منذ الساعات الأولى لانطلاقته بالمجمع التجاري الأميرات بسيدي معروف، حيث تفاعلوا بشكل ايجابي مع حضور النجمة دنيا بطمة وتجمعوا لالتقاط الصور التذكارية مع الفنانة المعروفة واستقبلوها بالزغاريد والدقة المراكشية .

وعن الأصداء الإيجابية التي عرفها المهرجان في يومه الأول أكد المنظمون أن هذه الدورة عرفت تطورا أكثر عن الدورات السابقة، كما أنها سعت لاستقطاب نجوم لامعة من قبيل بطمة وفاطمة الزهراء العروسي، الرجوي والبراق، وذلك لإعطاء إشعاع أكبر للمجمع ولمنطقة سيدي معروف بالعاصمة الاقتصادية.

وتتواصل اليوم فعاليات المهرجان اليوم بحضور كل من النجمتين المغربيتين فاطمة الزهراء العروسي و نجاة الرجوي بالإضافة للميكاب ارتيست الشهيرة صفاء بوجناح.