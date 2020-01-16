تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر مباشر ..مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

انجلترا _ صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

يحتل ليفربول المركز الأول في جدول الترتيب العام برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي طلب مدربه “جوارديولا” من محبي كرة القدم الإنجليزي “الصلاة” كي تعود المنافسة على اللقب من جديد خلال الأسابيع المقبلة.

وكمايستعد النجم المصري محمد صلاح اليوم السبت لقيادة ليفربول في مباراة صعبة أمام توتنهام هوتسبير على ملعب توتنهام في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، ومع رغبة الريدز في تحقيق لقب البريميرليج الغائب، فإن الفريق سيسعى لتحقيق الإنتصار على توتنهام، خاصة إنه من الفرق التي من الممكن أن تعرقل مسيرة زملاء محمد صلاح في الدوري.

ويحاول الريدز حصد أكبر عدد من النقاط بشكل مستمر للحفاظ على فارق النقاط لأكثر وقت ممكن

من الموسم، تفاديًا لفقدان النقاط الذي حدث الموسم الماضي وأدى لخسارة لقب الدوري في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

وعلى الجانب الأخر فإن توتنهام يسعى لإستعادة الإنتصارات بعد سقوطه الجولة الماضية أمام ساوثهامبتون، كما يبحث السبيرز عن تحسين مركزهم في الدوري الإنجليزي، بعد عودة الفريق للمسار الصحيح مع قدوم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويفصله 6 نقاط فقط عن الدخول إلى المربع الذهبي بجدول الترتيب، مما يبمنح لاعبيه رغبة

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