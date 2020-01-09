سر ليلة رقص منى فاروق وشيما على موسيقى سميرة توفيق لاثارة عضو خالد يوسف

فيديوهات الفنانين الاباحية بين الفضيحة العاهرة والشهرة الماكرة

فيديوهات الفنانين الاباحية : انتشرت فى الاونة الاخيرة بين بعض الفنانين والفنانات بعض المقاطع الاباحية المقصودة منها والغير مقصودة ، بشكل لايليق بالفن ولا الفنانين ، الامر الذى دعا بعض انصاف وارباع الفنانين باللجوء الى الاباحية حتى ينالوا شهرة واسعة وليس مهم بعد ذلك مايحدث ويطبقون بذلك مقولة ا لم تستحى فاصنع ماتشاء” فتعددت المشاهد وكثرت الفضائح وانتشرت الفيديوهات على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا وقد يكون اصبح شىء عادى لدى البعض الشذوذ الجنسى وتوابعة المملة والخادشة للحياء والذوق العام بشكل سافر .

خالد يوسف رائد الجنس مع الفنانات

وكان للرائد الجنسى وعميد مدرسة الاباحية فى الشرق الاوسط خالد يوسف السبق فى اهانة الذوق العام وتشويه سمعة الفن والفنانين وذلك بقيامة بفتح مدرسة للدعارة الجنسية ولكن فقط مع الفنانات الصغيرات والجميلات مطبقا بذلك شعار ” الجنس مقابل الشهرة” فبدأ بتأسيس مدرسته مع استاذة الجنس الاباحى فى الشرق الفنانة ” منى فاروق ” ومعها عنيدة كلية الدعارة ” شيماء الحاج” وراح يسجل لهام كل لحظاتهم وكلماتهم الاباحية بداية من ” انا كدة بتطور صح ” تلك الكلمةو الشهيرة التى اخذت رواج كبير على المواقع وكانت قد صدرت من ” منى فاروق” .

شيماء الحاج والجنس الصامت

اما سيماء الحاج فقد ظهرت فى فيديوهات خالد يوسف الجنسية وهى صامته لاتتحدث كثيرا ولم يثبت احد انها التفظت بلفظ واحد ولكنها ظلت صامده حتى اخر دقيقة من الاحتجاز والقبض عليها ودخولها سجنها مع رفيقة دربها الفنانة الصغيرة فى الين” منى فاروق” وانتشرت بعد ذلك فيديوهات لاحصر لها لعميد كلية الجنس الاباحى خالد يوسف .

ووصل الامر الى بجاحة الراقصة جوهرة التى قامت بنشر احدث المقاطع الفيديو الاباحية بينها وبين شخص يدعى خالد احمد نال من الشهرة اليوم مانال حيث ان الراقصة سمعتها معروفة لدى مدارس الاباحية منذ زمن بعيد وليس بجديد عليها ما تقوم به الان فكل الامور سيان ” فهى لاتبكى على شىء ” وليس لديها اى شىء غالى .

فيديوهات الفنانين الاباحية

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