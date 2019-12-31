تراند اليوم : ياسمين الخطيب تكمل حياتها بعد الفضائح مع خالد يوسف – صور

خضعت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب، لجلسة تصوير جديدة بتوقيع خبير الأزياء المصمم محمد إسماعيل.

ظهرت في الصور بإطلالة رومانسية ساحرة، أضفت إليها الكثير من الجمال.

ياسمين قدمت منذ أيام حفل ختام النسخة الخامسة من مهرجان “إيجي فاشون” وكرم فيه كل من المخرج مجدى أبو عميرة، المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم ، مدربة الأسود أنوسة كوتة، المطرب مجد القاسم، الفنانة إنجي شرف، الفنانة مني ممدوح، المطرب أحمد جوهر، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي.

ومنذ فترة، كانت قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل واتصالات هاتفية من باريس، تلمّح إلى طليقها خالد يوسف، الذي يمكث حالياً في فرنسا، بعد تسريب فيديوهاته الجنسية، وقالت: (وصلني الآن أول المكالمات ورسائل تهديد من فرنسا. منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة وقبلهم الحي الذي لا يغفل. ونشرت وثيقتين عن المكالك والرسالة)

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