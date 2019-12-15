فيديو دنيا سمير غانم مع خالد يوسف .. فيديو كاميليا مع خالد يوسف hd .. فيديو المخرج خالد يوسف كامل - فيديو شيماء حجاج كامل فيديو منى فاروق يوتيوب "فيديوهات خالد يوسف ومنى" فيديو منى فاروق الجزء الثاني

يعتذر لكم موقعنا الاخباري "دوت الخليج" عن عرض ونشر فيديوهات الجنسية فيديو دنيا سمير غانم مع خالد يوسف ، فيديو كاميليا مع خالد يوسف hd ، فيديو المخرج خالد يوسف كامل ، فيديو شيماء حجاج كامل فيديو منى فاروق يوتيوب ، فيديو منى فاروق الجزء الثاني ، نظراً لاحتوائه على العديد من المشاهد الاباحية المخالفة للسياسة التحريرية للموقع ، حيث نتابع لكم آخر أخبار هذه الفيديوهات .

فقد تمكنت أجهزة المباحث العامة في جمهورية مصر العربية من ضبط أكثر من 250 فيديو اباحي لمشاهير مع مخرج مصري على خلفية الفيديو الجنسي الذي تم تداوله للفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف .

حيث تم اعتقال منى فاروق وشيماء الحاج ، كما وتمكنت النيابة العامة من اعتقال منى غضبان على خلفية فيديو جنسي لها مع مخرج مشهور تم تداوله بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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كما وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديوهات اباحية تعود لبعض المشاهير والفنانات في مصر أمثال رانيا يوسف ودنيا سمير غانم ، وعلا غانم ، وياسمين الخطيب ، فيما أكد أخرون بأن هذه الفيديوهات عارية عن الصحة .

في المقابل أصدرت رانيا يوسف بيان رسمي عبر حسابها على تويتر تدعوا لمقاضاة من يتداول فيديوهات تسيء لها ، محذراً جميع المواقع الاخبارية ومؤسسات الاعلامية من عدم التعامل مع هذه الفيديوهات وهذه الاخبار.