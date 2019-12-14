مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي الرياضي بث مباشر

من المقرر أن يلتقي فريق الهلال السعودي ضد نظيره الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره الهلال السعودي، في إطار بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

ويظهر الهلال بطل قارة آسيا للمرة الأولى في مونديال الأندية، بينما يشارك الترجي للمرة الثالثة في تاريخه.

وأجمعت الصحف التونسية، الصادرة اليوم السبت، على أن الترجي سيكون أمام فرصة لتحقيق إنجاز كبير، حال عبور عقبة الهلال السعودي.

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وتترقب الجماهير العربية، مواجهة ساخنة بين الهلال والترجي في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر، حيث يظهر الهلال بطل قارة آسيا للمرة الأولى في مونديال الأندية، بينما يشارك الترجي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويحتل الهلال، المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، بفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر الذي خاض 11 مباراة.

وفاز الهلال، 6 مرات وتعادل في مباراتين وتعرض لهزيمة واحدة في الدوري هذا الموسم.

على الجهة المقابلة، ويحتل الترجي المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري التونسي برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المنستيري صاحب الصدارة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 4:00 بالتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين، والساعة 5:00 بالتوقيت المملكة العربية السعودية واليمن ولبنان والاردن وسوريا وقطر، حيث تقل المباراة التاريخية كل من قناة أون سبورت وقناة تايم سبورت الأرضية.