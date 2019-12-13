نتيجة برنامج منشد الشارقة 2019 ومركز عبد المجيد عريقات (شاهد)

أعلنت مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، نتيجة برنامج منشد الشارقة 12، حيث فاز المصري محمد طارق باللقب، في حين حصد الفلسطيني عبد المجيد عريقات المركز الثاني.

وبشأن المركز الثالث من برنامج منشد الشارقة بنسخته الحالية، فقد حصل عليه المنشد السوري حسن الجلب. بحسب ما تم الإعلان عنه في الحلقة النهائية التي بثت على الهواء مباشرة.





وأحيا المنشد العالمي ماهر زين الحفل الختامي من برنامج منشد الشارقة 2019 هذا الموسم على مسرح المجاز في المدينة، فيما قدم المشاركون الثلاثة أناشيد مميزة تفاعل معها الجمهور بكل حماس .

وكانت الحلقة قبل النهائية التي بثت مباشرة عبر قناة الشارقة، قد شهدت مشاركات جميلة من قبل جميع المنشدين، فيما برز الفلسطيني عبد المجيد عريقات الذي أبدع وأطرب الجمهور بأنشودة "قسما بالله"، وأيضا "يا سايق الجمال".