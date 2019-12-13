شاهد: تفاصيل وفاة فهد بن جابر الحارثي في السعودية

نعى نشطاء وشخصيات سعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فهد بن جابر الحارثي أحد رواد التعليم في المملكة العربية السعودية، والذي توفي اليوم أثناء تواجده في البلاد.

ونعت أسرة الحارثي والدهم الفقيد الدكتور فهد بن جابر الحارثي، مشيرة إلى أنها تتقبل التعازي غداً السبت بعد صلاة المغرب في منزل الفقيد، في حي السلامة بجدة، خلف مدرسة المعرفة العالمية، فيما سيتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرم والدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة.

وقالت مجلة سيدتي : "رحل اليوم الجمعة د. فهد بن جابر الحارثي وهو من رواد مجالي التربية والتعليم وممن ساهموا بتطوير الحركة التعليمية بالسعودية".

وأضافت: الفقيد له ٧ أبناء ومنهم رئيس منتدى الإعلام السعودي ورئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد فهد الحارثي، متابعة : "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان".

Advertisements

بدوره كتب الدكتور فهد العرابي الحارثي في تويتر : "تلقيت نبأ وفاة الأخ العزيز والصديق الأثير د.فهد بن جابر الحارثي والد الأصدقاء الكرام أحمد(رجل أعمال) ومحمد(الإعلامي المعروف) د.زهير (عضو مجلس الشورى) عبدالرحمن (رجل أعمال) خالد(رجل أعمال) د.سعاد، مضيفا : "رحمك الله يا أبا أحمد ولن تكون فقيد أسرتك الصغيرة بل فقيد كل محبيك ومن عرفك عن قرب".

وفي السياق، نشر محمد الإعلامي المعروف عبر تويتر تغريدة قال فيها : ""يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" أنتقل اليوم إلى رحمة الله والدي الدكتور فهد بن جابر الحارثي . تغمده الله بواسع رحمته. وأنزله الله منزلاً مباركاً، وأسكنه فسيح جناته. إنه سميع مجيب".

الجدير ذكره أن العشرات من الشخصيات والمتابعين بمواقع التواصل قدموا التعازي إلى عائلة الحارثي وأبناء الفقيد بوفاة والدهم، داعين له بالرحمة والمغفرة، وعددوا إنجازاته وإسهاماته في مجال التعليم بالمملكة.