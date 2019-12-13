تراند اليوم : مشاهد جنسية للفنانة حورية فرغلي

الخليج 365 - قالت الممثلة المصرية حورية فرغلي أنها أجبرت على تصوير مشهد جنسي مغري غير متفق عليه ضمن السيناريو من قبل المخرج خالد يوسف في فيلم "كلمني شكرا".

وأشارت الفنانة الى أن هذا المشهد تسبب لها بالكثير من المتاعب على المستوى الفني والانساني بالإضافة الى أنها قررت عدم خوض غمار تصوير مثل هذه المشاهد مرة أخرى، مبينة أنها حاولت عدة مرات تغيير هذه النظرة من خلال تقديم أدوار جديدة ومختلفة.

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وعلقت على هذا وقالت: "كنت قليلة الخبرة عندما عرض المشهد علي ووجدت أنه من المقنع أن تقوم الفتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد".

قدمت الفنانة حورية فرغلي العديد من الاعمال خلال مسيرتها واشتهرت بمسلسل "ساحرة الجنوب" ومسلسل "ملكة الغجر" الى جانب الفنانة فيفي عبدة بالإضافة الى فيلم "حملة فرعون" وشاركها بطولته الفنان عمرو سعد.