شاهد مايا دياب تقع على الأرض بسبب ماجد المصري

أظهر مقطع فيديو نشرته الفنانة اللبنانية مايا دياب وهي تقع على الأرض بعد فزعة من المخرج ماجد المصري خلال مسرحية لوكاندة الأوباش في الرياض

"لوكاندة الأوباش" عمل مسرحي كوميدي استعراضي يعرض ضمن موسم الرياض الترفيهي من بطولة مايا دياب و حسن الرداد و ماجد المصري وهالة فاخر وحمدي الميرغني وأوس أوس والمذيعة إنجي علي والمطرب الشعبي سعد الصغير وبدرية طلبة وحسن عبد الفتاح .. وعدد من المواهب الشابة وهي من إخراج د.أشرف زكي وتأليف ومحمد عز وأحمد فوزي.

وظهرت مايا خلال الفيديو وهي تجلس على طاولة، بينما مازحها الفنان ماجد المصري ، وحاول تقبيلها بشكل مفاجئ وهي جالسة، مما أدي إلى سقوطها من الكرسي علي الأرض فزعًا، وسقط الفنان حسن الرداد محاولا إنقاذها، وذلك خلال كواليس عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" في الرياض ، وعلقت مايا دياب ساخرة، على الفيديو قائلة: "طلعوا أوباش بحق وحقيق".