تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة وزير العمل باسم الربيعي تثير جدلا واسعا بالعراق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فضيحة وزير العمل العراقي باسم الربيعي، حيث يظهر بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا في كافة المحافظات العراقية.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي عن ملخص لأعمال الوزارة في المئة من حياة الحكومة الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قادرة على استرداد أكثر من ثمانية عشر مليار دينار من أولئك الذين تجاهلوا مبالغ المساعدة الاجتماعية.

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وقال باسم الربيعي إن وزارة العمل تحركت لزيادة مخصصات هيئة المعاقين ونقل عشرة مراكز متخصصة إليها، بعد أن كانت تابعة لوزارة الصحة.

وباسم عبد الزمان مجيد الربيعي (1971-)، سياسي عراقي شغل منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة عادل عبد المهدي في يوم 24 أكتوبر، 2018.

يشار إلى أن الوزارة تم انشاؤها في 20 سبتمبر 1939 باسم “وزارة الشؤون الاجتماعية”، في إشارة إلى أن الوزير الأول هو الدكتور سامي شوكت، وفي الوقت الحالي باسم الربيعي.

وتولى الدكتور باسم عبد الزمان الربيعي مهامه كـ وزير العمل العراقي والشؤون الاجتماعية خلال المراسيم التي عقدت في مكتب الوزارة يوم الأحد الموافق 28/10/2018.