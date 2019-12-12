جدول حفلات رأس السنة الكريسماس 2020 في مصر.. وأسعارها

يتساءل العديد من محبي الفنانين والمطربين عن مواعيد إقامة حفلات رأس السنة للعام 2020 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث ينشط نجوم الغناء بصورة خاصة خلال احتفالات رأس السنة بسبب ما تلقاه تلك الحفلات من جماهير كبيرة.

وتنشر لكم وكالة سوا الاخبارية جدول حفلات راس السنة 2020، حيث نشر العديد من المشاهير ونجوم الغناء عن جدول وسير حفلاتهم الخاصة جاءت كالتالي :-

حفلات رأس السنة.. وائل جسار

يحيى المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

وكانت آخر الأغاني التي طرحها وائل جسار تتر مسلسل «حواديت الشانزليزيه» والتي يعرض حالياً على قناة ONE، من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، المسلسل بطولة إياد نصار، ومى سليم، وإنجى المقدم، وآخرين، وإنتاج شركة سينرجى.

حفلات رأس السنة.. عمرو دياب

وفجر الفنان عمرو دياب مفاجأة بالموافقة على إحياء حفل رأس السنة داخل مصر هذا العام، على أن يتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافق عمرو دياب على إحياء حفل رأس السنة الميلادية داخل مصر، رغم تلقيه العديد من العروض لإحياء حفل هذا اليوم في أكثر من دولة عربية وأجنبية.

ومن المقرر أن يقام في مدينة الغردقة الساحلية، وذلك من خلال أحد المنتجعات السياحية الكبرى هناك، ويتم حاليا إعداد الحملة الدعائية الخاصة بالحفل وإمكانية حضوره، وجميع التفاصيل المتعلقة به.

حفلات رأس السنة.. الراقصة دينا

وتستعد الراقصة دينا، لإحياء حفل في ليلة رأس السنة المقبلة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل.

يحيى الحفل مع الراقصة المصرية، المطربة العراقية أسيل هميم، بالإضافة إلى الفنان السعودي إبراهيم السلطان، والمطرب الخليجي ابراهيم الحكمي.

وتتراوح أسعار تذاكر حضور الحفل بين 3500 جنيه و 8000 جنيه، ويتاح الحجز عبر موقع «global gala».

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حفلات رأس السنة.. محمد منير

يستعد الفنان الكبير محمد منير لإحياء حفل غنائي ضمن احتفالات رأس السنة 2020، داخل مصر وتحديدا في منطقة القطامية.

حفلات رأس السنة.. رامي صبري

يحيي المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا في فندق إنتركونتيننتال في القاهرة، احتفالا بليلة رأس السنة.

ونشر صبري بوستر دعائيا للحفل، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلق: «مستنيكم في حفلات رأس السنة 2020».

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، ألبوم «فارق معاك»، الذي حقق نجاحا وقت طرحه، ويضم 12 أغنية.

حفل «Katy Perry» في رأس السنة

تحيي النجمة العالمية كيتي بيري «Katy Perry» حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر بمحيط الاهرامات في مصر.

المغنية والممثلة الأمريكية فازت بأكثر من 300 جائزة طوال مشوارها الفني، وكانت قد احتفلت بعيد ميلادها الأخير بالأهرامات.

وفي وقت سابق، كشف الفنان المصري محمد منير، حقيقة مرضه وحالته الصحية وذلك بعد ما ظهر أمام الجمهور في مهرجان الموسيقي في مصر وهو يجلس على كرسي، ما أثار تساؤلات لدى الحضور والجمهور.

وعلق محمد منير، وهو يجلس على كرسي في حفل غنائي في نادي هليوبوليس الرياضي في القاهرة، قائلاً "أنا عندي مشكلة في مفصل الحوض"، وتابع مازحا: "اتركوني اتدلع عليكم شوية، شهر واحد بس شهر واحد وسأعود إليكم أفضل من لاعبي كرة القدم هذه الأيام".

وكان أول ظهور للفنان المصري محمد، وهو يجلس على كرسي خلال حفل تكريمه من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقد تعرض محمد منير لإصابة انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية.