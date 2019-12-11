احتفلوا بموسم الأعياد في روزوود أبوظبي

يحتفل روزوود أبوظبي بموسم الأعياد بطريقة استثنائية في قلب العاصمة على جزيرة الماريه لتقديم تجربة تناسب جميع الأذواق مع مجموعة من العروض والأطباق العالمية في مطاعمه الشهيرة خلال شهر ديسمبر، ويستمتع الضيوف خلال الشهر مع إضاءة شجرة الاحتفال ووجبات البرانش المخصصة للموسم وعروض خاصة لتقديم شاي ما بعد الظهيرة بطريقة مبتكرة مستوحاة من القصص الخيالية، وبيع المخبوزات الطازجة، علاوة على قوائم الطعام المميزة والمتنوعة التي تأخذ الضيوف في رحلة مذهلة لأشهر المطابخ من حول العالم.

تتسرب إليك بهجة الأعياد ابتداء من صالة المجلس في لوبي الفندق ذي الخمس نجوم، حيث سيتم الاحتفال بتقديم شاي ما بعد الظهيرة حتى يوم 15 يناير 2020 من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 مساءً، مع طاولة تشمل الأطباق الخاصة الرائعة مقابل 250 درهمًا. وفي أسبوع الأعياد، سيتم محاكاة التقاليد العتيقة لشاي ما بعد الظهيرة في المجلس، بما في ذلك تجهيز طاولة غنية بالحلويات المشهورة بالأعياد.

وبالنسبة لأعياد الميلاد واستقبال بداية العام الجديد، فقد طرح روزوود عدداً من الفعاليات الرائعة، بداية من استقبالك في اللوبي بالمخبوزات الشهية المخصصة لموسم الأعياد والتي سيتم إعدادها بشكل طازج في "احتفال بيع المخبوزات" الذي سيستمر حتى 28 ديسمبر.

ولمحبي الاحتفالات المميزة ليلة عيد الميلاد، يقدم فندق روزوود أبوظبي ثلاثة خيارات مثالية مختلفة للأكل في مطاعم "أكوا" و "داي باي دونج" و"سمبوسك". حيث سيتم تقديم بوفيه عشاء مميز في مطعم "أكوا" مقابل 325 درهم، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:30 مساءً. ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بتناول المشروبات الخاصة مقابل 100 درهم إضافية.

ويطرح مطعم "داي باي دونج" الحائز على جوائز، خياراً آخراً للاحتفالات بلمسة آسيوية مع عشاء "لوك لوك" الجديد تمامًا الذي يقدم من الساعة 6:00 مساءً وحتى منتصف الليل. ويشتمل هذا البوفيه أطباقاً مستوحاة من المطبخ الآسيوي الشعبي، مع مشروبات غازية غير محدودة مقابل 158 درهمًا، ومع المشروبات الخاصة مقابل 238 درهمًا.

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كما يتاح للسيدات إمكانية التوجه مبكراً لتراس "غلو" بين الساعة 6:00 مساءً و9:00 مساءً، ليحصلن على أربعة مشروبات مجانية في حين تصدح موسيقى الدي جي كينيث لتضفي أجواء احتفالية استثنائية.

وفي الخامس والعشرين من ديسمبر، يدعو مطعم أكوا في فندق روزوود أبوظبي الجميع للانضمام إلى الشيف جاكا لتناول وجبة البرانش من 1:00 ظهراً حتى الساعة 10:00 مساءً بحد أقصى أربعة ساعات، حيث يسمح هذا الوقت المرن يوم عيد الميلاد للضيوف بالوصول في الساعة المناسبة لهم كما يعدهم المطعم بلقاء سانتا كلوز. وتقدم العروض الترفيهية الحية لعازف الساكسفون ميلانو بين الساعة 2:00ظهراً والساعة 8:00 مساءً. يتكلف هذا العرض 465 درهم للمشروبات الغازية غير المحدودة، ويقدم بقيمة 565 درهم للمشروبات الخاصة، وبقيمة 232 درهم للأطفال ما بين 6 إلى 12 عامًا.

ولم يفوت مطعم "داي باي دونج" فرصة الاحتفالات، حيث سيعمل على إبهار ضيوفه بعشاء "يم تشا" الاحتفالي الذي يقدم من الساعة 6:00 مساءً حتى منتصف الليل مقابل 268 درهماً، ويمكن إضافة المشروبات الخاصة غير المحدودة مقابل 60 درهماً إضافية. كما تتوفر قائمة "كل ما يمكنك تناوله" من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 4:00 عصراً، ويتاح العشاء الخاص كذلك يومي 21 و28 ديسمبر.

أما بالنسبة لعرض مطعم "سمبوسك" لموسم الأعياد، فالمطعم اللبناني الشهير يقدم مجموعة من الأطباق، مع قائمة احتفالية خاصة عشية عيد الميلاد والغداء والعشاء في يوم عيد الميلاد، بقيمة 350 درهم، ويمكن إضافة المشروبات الخاصة من خلال إضافة 100 درهم فقط.