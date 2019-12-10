تراند اليوم : سما المصري لطليقها في صورة مثيرة: «متستاهلش المهلبية دي»!

فنون - 29/09/2019 13:50

الخليج 365 - أثارت الراقصة المصرية سما المصري الجدل، بعد أن نشرت صورة لها، وهي ترتدي فستان زفاف، من حفل زفافها سابقاً.

ووجهت المصري، من خلال الصورة التي نشترها عبر انستغرام، رسالة الى طليقها.

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وعلّقت المصري على الصورة - بكلمات إعتبرها البعض لا تخلو من الإيحاءات الجنسية - قائلة: "صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:»

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وإنهالت التعليقات على الصورة من متابعي المصري، حيث تسائل أكثرهم عن سبب إستخدامها كلمة "المهلبية"؟ وما هو المقصدود منها؟.

وإعتبر النشطاء أن المصري حتى في تعليقاتها على الذكريات تواصل استخدام الإيحاءات الخادشة للحياء.

وتثير سما المصري الجدل مراراً عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي النشطة عليها.