تفاصيل حادثة مستشفى أوسترافا والقاتل ينتحر

كشفت الشرطة التشيكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أولية في حادثة إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة أوسترافا الشرقية، والذي قام مواطن بقتل 6 أشخاص من مسافة قريبة دون أي مبرر يذكر.

وأعلنت الشرطة عبر منصة التويتر، "في إطار ملاحقة المهاجم، عثرت قوات الأمن على سيارته، وتعمل الآن على تحديد هوية الرجل الذي قتل نفسه بالرصاص في الرأس قبل أن تتدخل الشرطة للقبض عليه".

ونشرت صورة للمشتبه به على تويتر تظهر رجلا أصهب يرتدي معطفا أحمر اللون، وعلق وزير الداخلية يان هاماك قائلاً: "يمكنني التأكيد بأن عملية إطلاق نار وقعت في مستشفى كلية أوسترافا بعد الساعة السابعة صباحا (06:00 ت غ) اليوم".

وأفادت صحيفة "دي إن إي إس" على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أوسترافا، الواقعة على بعد 300 كلم شرق براغ، مضيفةً أن المهاجم فتح النار على رؤوس الضحايا من مسافة قريبة جداً"، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

وقال مسؤولون إنه جرى إخلاء المستشفى. وتعزز الشرطة التشيكية إجراءات الأمن في جميع أنحاء البلاد.