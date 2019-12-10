أول ظهور لأبناء شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأبناء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك في أول ظهور لهم عبر قناة القاهرة اليوم أثناء استضافتهم في برنامج للإعلامية لميس الحديدي.

وظهر في مقطع الفيديو، لحظة بكاء أولاده وتأثرهم بعد مشاهدة فيديو سجل له قبل رحيله وهو يغني مع المطرب المصري أحمد عدوية في المستشفى، وعرضت بعض اللقطات من داخل منزل الراحل ظهرت فيه صورة مع بعض الشخصيات وبعض من أغراضه مثل: ثيابه واكسسواراته.

يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم توفي في 3 ديسمبر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز 62 عاما، واسمه الحقيقي هو "قاسم" واختارت أسرته له اسم شعبان لكونه ولد في شهر شعبان وكان يعمل بكي الملابس وبداية مسيرته الفنية كانت غناءه في الأفراح الشعبية بالمنطقة، وفقاً لموقع البيان.

واقتحم شعبان عالم السينما وشارك في عدة أفلام منها مواطن ومخبر وحرامي وفلاح في الكونغرس، وأشرف حرامي، ورشة جريئة، كما شارك في عدة مسلسلات منها تامر وشوقية، كما شارك في مسرحيات مثل: دو ري مي فاصوليا و مرسي عاوز كرسي.