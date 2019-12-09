شاهد: راغب علامة يهاجم زعماء الطوائف اللبنانية

شن الفنان اللبناني، راغب علامة، هجوما عنيفا على المسؤولين في لبنان، تعليقا على هطول أمطار كثيفة في البلاد، لم تتوقف منذ الليلة الماضية.

وأبدى الفنان استياءه، عبر حسابه على موقع "تويتر"، من مقطع مصور لمشهد أثناء السيول التي تعرض لها لبنان مؤخرا، وسيدة تجرفها مياه الأمطار، ومحاولة البعض إنقاذها.

وغرد راغب علامة مع المقطع المصور: "زعماء" الطوائف "الوطنيين" و"الأبطال" قد أعادوا لبنان إلى العصر الحجري.. هنيئا لكم بأموالنا المنهوبة.. حتى الجنين في رحم أمه يدعي عليكم".

وتابع الفنان مستنكرا: "لن تهنؤوا لا أنتم ولا أولادكم بأموال الناس المنهوبة التي أصبحت في حساباتكم.. التاريخ سيلعنكم.. ألا تخجلوا من أنفسكم".

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وعنونت العديد من الصحف اللبنانية، واصفة المشاهد المطرية في الشوارع اللبنانية بـ"لبنان يغرق"، ولم تكن أول عاصفة مطرية شهدها لبنان منذ أسابيع قليلة كافية لتنذرالمعنيين بضرورة الإعداد لمواجهة حالة طقس مماثلة لما شهدته المناطق اللبنانيّة اليوم.

كشفت هذه العاصفة عدم جهوزية البلديات والبنى التحتية لتصريف مياه الأمطار، فغرقت شوارع وأوتوسترادات بكاملها في بيروت ومناطق أخرى كالشوف، الناعمة، خلدة، مجدليا، الشويفات، عكار، الدامور، قبرشمون،عرمون، النبطية ومناطق أخرى.

وانسدت مجاري المياه، وفاضت قنوات الصرف الصحي، وعلق المواطنون لساعات في الطرقات، وغرقت بعض السيارات، فيما اجتاحت السيول بيوت ومحال تجارية، في مناطق أخرى، فاضطر الكثير من الطلاب للبقاء في بيوتهم.

وتشهد مدن ومحافظات لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات، وذلك تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، وفرض الضرائب، ما أسفر عن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي.