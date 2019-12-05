شاهد: إعلان انفصال أصالة وطارق العريان من برنامج تامر أمين

لم يعد يخفى على أحد في الوسط الفني خبر قضية انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان كما بات الجمهور على معرفة بذلك، وحاول الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه على قناة النهار أن يؤكد الخبر من خلال الحصول على تأكيدات من صديقة الفنانة السورية المقربة ورفيقته في البرنامج الإعلامية هبة الأباصيري

وأكد أمين، أن الأزمة التي تمُر بها أصالة هي بسبب انفصالها عن زوجها، الأمر الذي تسبّب في بكائها على مسرح موسم الرياض، فيما قالت هبة إن أصالة تمر بمحنة تؤثر على نفسيتها.

وبدأت قصة حب أصالة و طارق العريان، بإعجاب بين الطرفين رغم أنهما كانا متزوجان، حيث روت أصالة خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي": «لما شُفت طارق كان راجل تقيل، كلمته قلت له (يا تيتو أنا مُعجبة بيك ونفسي أكون معاك)، هو قالي (يا أصالة أنا بحترمك، لكن خليني أفكّر)»، لم تصمُت أصالة حينها، بل فاجئت طارق بسؤال سريع: «تتجوّزني؟». وبدأت شرارة الحُب.

و يُذكر أن حُب أصالة لطارق العريان، امتدّ للأبناء أيضًا، حيث يعيش الجميع في منزل واحد كبير، وخرجت الابنة شام تقول لطارق العريان، بمناسبة عيد ميلاده: «عام سعيد لأفضل رجل في العالم، الرجل الذي استوعبني وقدر على فهمي، الرجل الذي أعطاني مثالا لمعنى الرجولة وكان رمزا لي، أنا ممتنة لك فأنت أبي باختياري وقدوتي أحبك كثيرا لدرجة تعجز الكلمات عن وصفها».

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كما سعى طارق العريان لتغيير اسم خالد، ابن أصالة، لخالد طارق العريان بدلاً من خالد أيمن الذهبي، في أول ظهور سينمائي له بفيلم «ولاد رزق» وفقاً لموقع المصري اليوم.

وحاول أمين أن يستجوب زميلته هبة كونها صديقة مقربة لأصالة لمعرفة الخبر بشكل مؤكد إلا أنها رفضت الحديث عن الموضوع بالقول إنها لا تعرف ولم يعلن الخبر بعد.

وتابع الإعلامي المصري: ”في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خيرًا لهما يبقى خلاص“، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.